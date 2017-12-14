 Denizlispor, Almubaraki'nin borcu için anlaştı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    , Almubaraki'nin borcu için anlaştı

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a>, Almubaraki'nin borcu için anlaştı

    ekiplerinden 'un kulüp başkanı , eski oyuncuları Anmar Almubaraki'nin borcu için avukatıyla anlaştıklarını belirtti.

    ekiplerinden 'un kulüp başkanı , eski oyuncuları Anmar Almubaraki'nin borcu için avukatıyla anlaştıklarını belirtti.

    Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüpten alacağı bulunan son yabancı futbolcu olan Almubaraki'nin FIFA'da bulunan dosyasını kapatmak için İstanbul'da avukatı ile görüşme yaptıklarını ifade etti.

    Futbolcuya olan borç konusunda anlaştıklarını ve 268 bin avro olan borçta 38 bin avro indirim yapıldığını dile getiren Üstek, şöyle konuştu:

    "18 Aralık tarihine kadar ödemek koşuluyla oyuncuyla anlaşılmıştır. FIFA'da bulunan son yabancı dosyamızı kapatarak, kulübümüzün yabancı futbolcu sorunları ile ceza almasını önledik. FIFA'da bulunan tüm dosyalarımızı kapattığımız için mutluyuz. Bundan sonra kulübümüz yabancı futbolcu sorunları ile anılmayacak, transfer yasakları ve puan silme gibi konularla gündeme gelmeyecektir. Tek hedefimiz olan geleceğe umutla bakan 'u inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:55
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