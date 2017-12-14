“Kazanmak için sahada olacağız”
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kazanmak için sahada olacaklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, her zamankinden çok daha fazla hırslı, istekli, inanan bir takım hüviyetinde olacaklarını söyledi.
Göreve başladıklarında 6 maç olduğuna dikkat çeken Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "6 maçın 2'si içeride, 4'ü deplasmandaydı. Şu ana kadar 3 deplasman maçı oynadık ve birinde mağlup olduk. Bizim en büyük kaybımız içeride oynadığımız Bolu maçı oldu. Boluspor maçını kazanmış olsaydık çok daha farklı olacaktı. İki deplasman üst üste Adana'ya gittik. Alınan 2 puan aslında kötü değil, ama daha fazla puanlar alabilirdik. İki Adana takımına 2'şer gol atıp 1 puan almak olmamalıydı. Deplasmandan alınan puanlar her zaman önemli puanlardır. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi ederiz. Önümüzde çok çok önemli bir Erzurum maçı var. Erzurumspor maçını kazanmak için sahada olacağız. Her zamankinden çok daha fazla hırslı, istekli, inanan bir takım hüviyetinde olmamız gerekiyor. Bunu da yapacaklarına inanıyorum ve güveniyorum. Kazanmaya ihtiyacımız var. Bu hafta kazanma haftası olsun diyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Sportmence bir oyun ortaya çıkar ve mutlu bir şekilde sahadan ayrılmış oluruz" dedi.
Mertan Caner Öztürk'ün sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacağını hatırlatan Kalpar, "Geldiğim günden beri eksiksiz hiç maçımız olmadı. Eksiklere sığınarak bir sıkıntı yaratmadık, yaratmıyoruz da. Eğer böyle bir sıkıntı içine girersek bahane etmiş oluruz. Bende bu tür bahanelerden hep uzak kalmaya çalışıyorum. Oynayan oyuncularım da oynamayanlar kadar en az verim veriyor. Ne olursa olsun eksik olmamak daha iyi ama futbolda var tür olaylar. O eksiklerin arkasına sığınmadan mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:20
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bjk smokie :) 3 sene önce gelse belki ama şuan kadroda tutmaya değmez direk satın.
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Toplam 7
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bjk smokie :) merak ettim Cenk sana ne yaptı acaba ? :D :D :D
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