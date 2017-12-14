TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu
TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç
16 Aralık Cumartesi:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor: Onur Karabaş
13.00 Gaziantepspor-Denizlispor: Erkan Özdamar
15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor: Serkan Çınar
17 Aralık Pazar:
13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emre Malok
13.00 Altınordu-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor: Abdulkadir Bitigen
18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor: Özgür Yankaya
18 Aralık Pazartesi:
18.00 Adanaspor-İstanbulspor: Erkan Engin
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:18
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 3
Yorum
arsen l. FB ve GS liler aşağıda skor vermiş.Bir tanesi de hem suçlu güçlü .En az 7-0 yenilecek takımını eleştirmiyor da bjk ye laf söylüyor.
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 23
Yorum
cimbom tudor 900 bin aliyor terim gelirse en az 4 milyon baska bi takim 5 milyon versin hemen satip kacar. paraci malum kisi. terimi istemiyoruz
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İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü
Toplam 7
Yorum
bjkli başkan o dört taksiti, bankaya bir mesajla 12'ye çıkarır.
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