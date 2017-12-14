TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç

16 Aralık Cumartesi:

13.00 Boluspor-Eskişehirspor: Onur Karabaş

13.00 Gaziantepspor-Denizlispor: Erkan Özdamar

15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor: Serkan Çınar

17 Aralık Pazar:

13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emre Malok

13.00 Altınordu-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor: Abdulkadir Bitigen

18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor: Özgür Yankaya

18 Aralık Pazartesi:

18.00 Adanaspor-İstanbulspor: Erkan Engin