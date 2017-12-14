 TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu

    TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu

    TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

    Yarın:

    18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç

    16 Aralık Cumartesi:

    13.00 Boluspor-Eskişehirspor: Onur Karabaş

    13.00 Gaziantepspor-Denizlispor: Erkan Özdamar

    15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor: Serkan Çınar

    17 Aralık Pazar:

    13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emre Malok

    13.00 Altınordu-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

    15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor: Abdulkadir Bitigen

    18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor: Özgür Yankaya

    18 Aralık Pazartesi:

    18.00 Adanaspor-İstanbulspor: Erkan Engin

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:18
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