 Giresunspor'da Türkiye Kupası sevinci – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    'da Türkiye Kupası sevinci

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında dün Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle son 16'ya kalan temsilcisi Akın Çorap 'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, kupada güçlerinin yettiği kadar ilerlemek istediklerini söyledi.

    Kazancıoğlu, ilk maçtaki 4-2'lik skorun avantajını iyi kullandıklarını belirtti.

    Deplasmanda Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak kendileri açısından iyi bir sonuç elde ettiklerini dile getiren Kazancıoğlu, tur atlama amaçlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    Kazancıoğlu, bundan sonra kupada karşılaşacakları takımın belirleneceği kura çekimini beklediklerini ifade ederek, "Bizim için önemli olan lig ancak kupada gücümüz yettiği kadar ilerlemek istiyoruz. Kura çekiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile eşleşirsek fena olmaz. Bu takımlardan biri gelirse taraftarlarımız açısından iyi olur. Hayırlısı olsun." diye konuştu.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:51
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