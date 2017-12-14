Giresunspor'da Türkiye Kupası sevinci
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında dün Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle son 16'ya kalan TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, kupada güçlerinin yettiği kadar ilerlemek istediklerini söyledi.
Kazancıoğlu, ilk maçtaki 4-2'lik skorun avantajını iyi kullandıklarını belirtti.
Deplasmanda Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak kendileri açısından iyi bir sonuç elde ettiklerini dile getiren Kazancıoğlu, tur atlama amaçlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kazancıoğlu, bundan sonra kupada karşılaşacakları takımın belirleneceği kura çekimini beklediklerini ifade ederek, "Bizim için önemli olan lig ancak kupada gücümüz yettiği kadar ilerlemek istiyoruz. Kura çekiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile eşleşirsek fena olmaz. Bu takımlardan biri gelirse taraftarlarımız açısından iyi olur. Hayırlısı olsun." diye konuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
-
Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum2 deplesmanda anderlecht ve glaskow u 2-1 yendi.Biz neden 2-0 yenmeyelim böylece tur atlariz.Besiktas gol yiyiyor ama heryerde atabiliyor
-
Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum1 bayern icerde üc maci da 3 gol atarak kazandi tek PSG den 1 gol yedi.Hadi bize de 3 tane atsin ama biz de deplasmanda 7 gol attik 1golatariz
-
Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 5
Yorum
Siyah-BeyaZ bu Ülkede herkez herşeyi çok biliyor..Cenk kötü futbolcu yazan renkLiLer acınız büyük ama KarTaL SERT.. Geçiriyor kıpraşmayınız..
Giresunspor'da Türkiye Kupası sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.