 Dimov sözleşmesini feshetti – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Dimov sözleşmesini feshetti

    Dimov sözleşmesini feshetti

    Grandmedical ile 31 Mayıs 2019 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Bulgar defans oyuncusu Daniel sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    'de mücadele veren G. kulübünden yapılan açıklamada, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bulgar defans oyuncusu Daniel 'un sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği duyuruldu.

    G. Manisaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün davalık bir süreç yaşamaması için futbolcunun alacakları konusunda kısa sürede bir ödeme gerçekleştirilecek ve FIFA nezdinde de herhangi bir dava ikame edilmeyecektir" denildi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:59
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