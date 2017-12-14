Dimov sözleşmesini feshetti
Grandmedical Manisaspor ile 31 Mayıs 2019 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Bulgar defans oyuncusu Daniel Svetoslavov Dimov sözleşmesini tek taraflı feshetti.
G. Manisaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün davalık bir süreç yaşamaması için futbolcunun alacakları konusunda kısa sürede bir ödeme gerçekleştirilecek ve FIFA nezdinde de herhangi bir dava ikame edilmeyecektir" denildi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:59
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Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
Toplam 9
Yorum
bjk smokie :) 3 sene önce gelse belki ama şuan kadroda tutmaya değmez direk satın.
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 5
Yorum
Taraftar İkinci golde de Gökhan İnler in yaptığı faulü vermedi ve golü yedik. İlk 2 gole doğrudan katkı yaptı.
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) merak ettim Cenk sana ne yaptı acaba ? :D :D :D
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