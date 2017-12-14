Kulüp tüzüğünde futbolda şirketleşmeye gidildiği takdirde dernek yönetiminin hisselerin en az yüzde 51'ine sahip olacağı maddesinin yer aldığı Kaf-Kaf'ta Altuğ, "Kurulacak şirkette yatırımcının payı yüzde 49'dan fazla olamaz diye kesin bir şey yok. Karşıyaka'nın gerçekleri göz önüne alınarak gelecek teklifler objektif bir şekilde değerlendirilip, genel kurulca karar alınır. Şimdiden payların nasıl olacağıyla ilgili yorum yapmak doğru değil" dedi.

Şirketleşmede ilk amacın futbolun önündeki ağır borç yükünü kaldırmak olduğunu belirten Başkan Altuğ, "Basketbola yıllardır destek veren Yaşar Holding'in potada şirketleşme projesinde de gönüllü olması gönlümüzde yatan olay. Nasıl bir yapı olacağıyla ilgili kararı genel kurul verir. Yıllardır süren gönül bağımız var ve optimum çözümü buluruz. Kulübün diğer borçlarının ne olacağı kongrede konuşulur" diye konuştu. Altuğ, futbol şubesindeki şirketleşme projesinde şimdiye kadar resmi görüşme yapılan tek firma olan Hollanda kuruluşlu Infinite Group'un resmi teklifini yeni hafta başında vereceğini söyledi. Teklif, şirketleşme komitesinde değerlendirilip genel kurul onayına sunulacak.



PARALAR BORÇLARA

?KARŞIYAKA Başkanı Mutlu Altuğ, bir içecek firmasından alınan 700 bin TL reklam desteğini öncelikli olarak FIFA kanalıyla gelen borçlara aktardıklarını söyledi. Bu paradan eski futbolculardan Shukurov ve Kovalchuk'a bir miktar ödeme yaparak kulübe yeni puan silme cezası getirmemeleri için ocak ayına kadar ek süre aldıklarını hatırlatan Altuğ, Juninho'yla da temas halinde olduklarını belirtti.