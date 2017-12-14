 Denizlispor FIFA dosyasını kapattı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    FIFA dosyasını kapattı

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a> FIFA dosyasını kapattı

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden , 268 bin Euro borçlu olduğu eski futbolcusu Anmar Almubaraki ile anlaşma sağlayıp son FIFA dosyasını da kapattı.

    Yeşil-siyahlılarda 2015-16 sezonunda forma giyen Iraklı futbolcuya alacağının 18 Aralık'a kadar ödeneceği açıklandı. Yabancı futbolcu borçları yüzünden ceza almaktan kurtulduklarını belirten Başkan Mustafa Üstek, "Kulübümüz için önemli bir adım attık. FIFA'da bulunan tüm dosyalarımızı kapattığımız için mutluyuz. Bundan sonra kulübümüz yabancı futbolcu sorunları ile anılmayacak, transfer yasakları ve puan silme gibi konularla gündeme gelmeyecek. Tek hedefimiz geleceğe umutla bakan 'u inşa etmek" dedi.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:14
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