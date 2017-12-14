Denizlispor FIFA dosyasını kapattı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, 268 bin Euro borçlu olduğu eski futbolcusu Anmar Almubaraki ile anlaşma sağlayıp son FIFA dosyasını da kapattı.
Yeşil-siyahlılarda 2015-16 sezonunda forma giyen Iraklı futbolcuya alacağının 18 Aralık'a kadar ödeneceği açıklandı. Yabancı futbolcu borçları yüzünden ceza almaktan kurtulduklarını belirten Başkan Mustafa Üstek, "Kulübümüz için önemli bir adım attık. FIFA'da bulunan tüm dosyalarımızı kapattığımız için mutluyuz. Bundan sonra kulübümüz yabancı futbolcu sorunları ile anılmayacak, transfer yasakları ve puan silme gibi konularla gündeme gelmeyecek. Tek hedefimiz geleceğe umutla bakan Denizlispor'u inşa etmek" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:14
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Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Toplam 1
Yorum
özgür le guen yazık etti bursa taraftarına şampiyon olmuş 5.büyük takım denmesini isteyen kendi sahasında fb den tir tir titrek bi taktıkle çıktı
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Quaresma out, Lens in
Toplam 7
Yorum
Beşiktaşlı Bayern münihe karşı da orta falan işe yaramaz 2 metre stoperler kafa topu vermez, lensle en azından kontra geniş alanda etki yaratır.
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G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
Gsaray Çok şükür, sevindirici bir haber.
Denizlispor FIFA dosyasını kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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