 Ankaragücü’nden gözdağı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Ankaragücü’nden gözdağı

    Ankaragücü’nden gözdağı
    TFF 1. Lig lideri Ankaragücü, bu hafta konuk edeceği Manisaspor'a şans tanımadı. Teknik direktör İsmail Kartal, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Liderlik koltuğuna oturduğumuz ilk gün dediğimiz gibi sezon sonuna kadar zirveyi bırakmayacağız" diye konuştu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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