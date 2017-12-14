Ankaragücü’nden gözdağı

TFF 1. Lig lideri Ankaragücü, bu hafta konuk edeceği Manisaspor'a şans tanımadı. Teknik direktör İsmail Kartal, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Liderlik koltuğuna oturduğumuz ilk gün dediğimiz gibi sezon sonuna kadar zirveyi bırakmayacağız" diye konuştu.