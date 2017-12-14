 Rize’de şok gelişme – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Rize’de şok gelişme

    Rize’de şok gelişme
    Ç.Rizespor sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Milosevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sezon 5 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki savunmacı için mesaj yayınlayan Karadeniz ekibi, "Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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