Rize’de şok gelişme

Ç.Rizespor sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Milosevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sezon 5 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki savunmacı için mesaj yayınlayan Karadeniz ekibi, "Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.