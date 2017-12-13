 Eskişehirspor Felix'in alacağını ödendi – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Felix'in alacağını ödendi

    <a href="/index/eskisehirspor_haber_etiketleri?id=ea26e077-4fb4-4d11-b065-5f7269c39a53" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a> Felix'in alacağını ödendi

    'dan alacakları olan ve ihtar çeken Felix Michel'in parası ödendi.

    Toplamda 24 bin euro yapılan ödeme sonrası, 'un Resmi Sitesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kulübümüz profesyonel sözleşmeli futbolcusu Felix Michel'in kulübümüze çekmiş olduğu ihtar neticesinde, alacakları 13 Aralık Çarşamba günü saat 16:00 itibariyle 24 bin euro ödenmiştir" denildi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:28
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