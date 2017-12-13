 Eskişehirspor'dan Bakan Bak'a ziyaret – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    'dan Bakan Bak'a ziyaret

    Eskişehirspor'dan Bakan Bak'a ziyaret

    Eskişehirsporlu yöneticiler, Gençlik ve Spor Bakanı 'ı ziyaret etti.

    Başkanı Halil Ünal, Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve Sportif Direktör İzzet Erdoğan, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Gençlik ve Spor Bakanı 'ı makamında ziyaret eden Eskişehirsporlu yöneticiler, fikir alışverişinde bulundular. Sonrasında Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ile bir araya gelen Eskişehirsporlu yöneticiler, Ankara temaslarını tamamladı.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:26
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