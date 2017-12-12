Ankaragücü koltuğu bırakmadı!
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı. MKE Ankaragücü, geride kalan haftada 31 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
İstanbulspor-Boluspor: 1-0
Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 2-0
Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü: 2-2
Adanaspor-Elazığspor: 2-2
Denizlispor-Samsunspor: 0-0
Grandmedical Manisaspor-Altınordu: 1-2
Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor: 3-2
Eskişehirspor-Gaziantepspor: 7-0
PUAN DURUMU
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|9
|4
|2
|22
|12
|10
|31
|2.
|ÜMRANİYESPOR
|15
|8
|5
|2
|22
|11
|11
|29
|3.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|15
|7
|6
|2
|22
|13
|9
|27
|4.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|7
|4
|4
|29
|23
|6
|25
|5.
|İSTANBULSPOR
|15
|6
|4
|5
|17
|15
|2
|22
|6.
|ADANASPOR
|15
|6
|4
|5
|18
|22
|-4
|22
|7.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|15
|4
|8
|3
|18
|12
|6
|20
|8.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|15
|6
|5
|4
|30
|25
|5
|20
|9.
|ELAZIĞSPOR
|15
|5
|5
|5
|22
|20
|2
|20
|10.
|BOLUSPOR
|15
|6
|2
|7
|17
|16
|1
|20
|11.
|ALTINORDU
|15
|5
|4
|6
|22
|22
|0
|19
|12.
|ESKİŞEHİRSPOR
|15
|5
|6
|4
|32
|24
|8
|18
|13.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|15
|4
|6
|5
|17
|19
|-2
|18
|14.
|ADANA DEMİRSPOR
|15
|4
|4
|7
|20
|24
|-4
|16
|15.
|SAMSUNSPOR
|15
|3
|7
|5
|12
|17
|-5
|16
|16.
|DENİZLİSPOR
|15
|3
|3
|9
|15
|26
|-11
|12
|17.
|GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
|15
|5
|2
|8
|18
|23
|-5
|8
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|15
|1
|3
|11
|7
|36
|-29
|3
Not: Aldıkları ceza nedeniyle Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor'un da 9 puanı TFF tarafından silinmiştir.
16. HAFTA PROGRAMI
15 Aralık Cuma:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep
16 Aralık Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Denizlispor
13.00 Boluspor-Eskişehirspor
15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor
17 Aralık Pazar:
13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.00 Altınordu-Adana Demirspor
15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor
18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor
18 Aralık Pazartesi:
18.00 Adanaspor-İstanbulspor
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:12
-
Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 37
Yorum
alayına kartal biz elenince kına yakarsın artık sende.
-
Onlar üzülmüştür!
Toplam 2
Yorum
aslan adamlar göbek atıyor bjk çıktığı için, çebi hala üzülmüşlerdir diyor
-
RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi
Toplam 4
Yorum
mor çiçek yapacağız oynamadan yenilgiyi kabul eden o kadar çok ruhsuz insan varmış be. Beşiktaşım yenersen buralarda morlaşan çoook insan göreceğiz. mor adamlar
Ankaragücü koltuğu bırakmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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