Ankaragücü koltuğu bırakmadı!

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

İstanbulspor-Boluspor: 1-0

Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 2-0

Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü: 2-2

Adanaspor-Elazığspor: 2-2

Denizlispor-Samsunspor: 0-0

Grandmedical Manisaspor-Altınordu: 1-2

Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Eskişehirspor-Gaziantepspor: 7-0

PUAN DURUMU

TFF 1. Lig

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MKE ANKARAGÜCÜ 15 9 4 2 22 12 10 31 2. ÜMRANİYESPOR 15 8 5 2 22 11 11 29 3. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 15 7 6 2 22 13 9 27 4. ÇAYKUR RİZESPOR 15 7 4 4 29 23 6 25 5. İSTANBULSPOR 15 6 4 5 17 15 2 22 6. ADANASPOR 15 6 4 5 18 22 -4 22 7. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 15 4 8 3 18 12 6 20 8. BALIKESİRSPOR BALTOK 15 6 5 4 30 25 5 20 9. ELAZIĞSPOR 15 5 5 5 22 20 2 20 10. BOLUSPOR 15 6 2 7 17 16 1 20 11. ALTINORDU 15 5 4 6 22 22 0 19 12. ESKİŞEHİRSPOR 15 5 6 4 32 24 8 18 13. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15 4 6 5 17 19 -2 18 14. ADANA DEMİRSPOR 15 4 4 7 20 24 -4 16 15. SAMSUNSPOR 15 3 7 5 12 17 -5 16 16. DENİZLİSPOR 15 3 3 9 15 26 -11 12 17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 15 5 2 8 18 23 -5 8 18. GAZİANTEPSPOR 15 1 3 11 7 36 -29 3

Not: Aldıkları ceza nedeniyle Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor'un da 9 puanı TFF tarafından silinmiştir.

16. HAFTA PROGRAMI

15 Aralık Cuma:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep

16 Aralık Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Denizlispor

13.00 Boluspor-Eskişehirspor

15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor

17 Aralık Pazar:

13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

13.00 Altınordu-Adana Demirspor

15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor

18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor

18 Aralık Pazartesi:

18.00 Adanaspor-İstanbulspor