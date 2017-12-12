 Ankaragücü koltuğu bırakmadı! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    koltuğu bırakmadı!

    Ankaragücü koltuğu bırakmadı!

    TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı. MKE , geride kalan haftada 31 puanla liderliğini sürdürdü.

    Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

    SONUÇLAR
    İstanbulspor-Boluspor: 1-0

    Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: 2-2

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 2-0

    Gazişehir Gaziantep-MKE : 2-2

    Adanaspor-Elazığspor: 2-2

    Denizlispor-Samsunspor: 0-0

    Grandmedical Manisaspor-Altınordu: 1-2

    Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor: 3-2

    Eskişehirspor-Gaziantepspor: 7-0

    PUAN DURUMU

    TFF 1. Lig
    Takımlar O G B M A Y AV P
    -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
    1. MKE ANKARAGÜCÜ 15 9 4 2 22 12 10 31
    2. ÜMRANİYESPOR 15 8 5 2 22 11 11 29
    3. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 15 7 6 2 22 13 9 27
    4. ÇAYKUR RİZESPOR 15 7 4 4 29 23 6 25
    5. İSTANBULSPOR 15 6 4 5 17 15 2 22
    6. ADANASPOR 15 6 4 5 18 22 -4 22
    7. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 15 4 8 3 18 12 6 20
    8. BALIKESİRSPOR BALTOK 15 6 5 4 30 25 5 20
    9. ELAZIĞSPOR 15 5 5 5 22 20 2 20
    10. BOLUSPOR 15 6 2 7 17 16 1 20
    11. ALTINORDU 15 5 4 6 22 22 0 19
    12. ESKİŞEHİRSPOR 15 5 6 4 32 24 8 18
    13. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15 4 6 5 17 19 -2 18
    14. ADANA DEMİRSPOR 15 4 4 7 20 24 -4 16
    15. SAMSUNSPOR 15 3 7 5 12 17 -5 16
    16. DENİZLİSPOR 15 3 3 9 15 26 -11 12
    17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 15 5 2 8 18 23 -5 8
    18. GAZİANTEPSPOR 15 1 3 11 7 36 -29 3

    Not: Aldıkları ceza nedeniyle Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor'un da 9 puanı TFF tarafından silinmiştir.

    16. HAFTA PROGRAMI
    15 Aralık Cuma:

    18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep

    16 Aralık Cumartesi:

    13.00 Gaziantepspor-Denizlispor

    13.00 Boluspor-Eskişehirspor

    15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor

    17 Aralık Pazar:

    13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

    13.00 Altınordu-Adana Demirspor

    15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor

    18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor

    18 Aralık Pazartesi:

    18.00 Adanaspor-İstanbulspor

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:12
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