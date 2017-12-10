Ümraniyespor fırsatı kaçırdı
Maçta kural hatası
Ümraniye ile Balıkesir arasında oynanan maçta kural hatası yapıldı. Mücadelede auta çıkan topu oyuna sokmak isteyen Balıkesirspor kalecisi Vukovic'in vuruşunda top rüzgarın etkisiyle dışarı çıktı. Hakem Ramazan Keleş atışı tekrar ettirmesi gerekirken, korner kararı verdi.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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