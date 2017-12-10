Ümraniyespor fırsatı kaçırdı

ZİRVE mücadelesi veren Ümraniyespor, 2-0 öne geçtiği maçta Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibi, lider Ankaragücü'nün de puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı kaçırdı. 35'te İbrahim, 53'te Drole ile öne geçen ev sahibi, 67'de Abülkadir, 71'de Otoo'ya engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.



Maçta kural hatası

Ümraniye ile Balıkesir arasında oynanan maçta kural hatası yapıldı. Mücadelede auta çıkan topu oyuna sokmak isteyen Balıkesirspor kalecisi Vukovic'in vuruşunda top rüzgarın etkisiyle dışarı çıktı. Hakem Ramazan Keleş atışı tekrar ettirmesi gerekirken, korner kararı verdi.