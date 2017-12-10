 Ümraniyespor fırsatı kaçırdı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ümraniyespor fırsatı kaçırdı

    Ümraniyespor fırsatı kaçırdı
    ZİRVE mücadelesi veren Ümraniyespor, 2-0 öne geçtiği maçta Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibi, lider Ankaragücü'nün de puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı kaçırdı. 35'te İbrahim, 53'te Drole ile öne geçen ev sahibi, 67'de Abülkadir, 71'de Otoo'ya engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Maçta kural hatası
    Ümraniye ile Balıkesir arasında oynanan maçta kural hatası yapıldı. Mücadelede auta çıkan topu oyuna sokmak isteyen Balıkesirspor kalecisi Vukovic'in vuruşunda top rüzgarın etkisiyle dışarı çıktı. Hakem Ramazan Keleş atışı tekrar ettirmesi gerekirken, korner kararı verdi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümraniyespor fırsatı kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN