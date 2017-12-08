Giresunspor'da hedef 3 puan

Maçın hazırlıklarını tesislerinde teknik direktör Metin Diyadin nezaretinde sürdüren yeşil beyazlı oyuncuların hırslı oldukları gözlenirken kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ da oyuncularıyla bir toplantı yaparak maçın önemini anlattı. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bozbağ, ligin ilk yarısında son üç haftaya girildiğini belirterek, "Oyuncu ve teknik ekiple yaptığım toplantıda Rize, Samsun ve Gaziantep maçının öneminden bahsettim. Bu maçlardan çıkacak 9 puanın her şeyi yeniden başlatacağına değindim. Herkesin birbirini motive etmesini istedim. Bu camianın beklentisinin büyük olduğunu söyledim ve başarılar diledim" dedi.



Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Metin Diyadin de iki Karadeniz takımının hafta sonu karşı karşıya geleceğini söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Diyadin şöyle konuştu: "Ligin güçlü ve hedefi olan bir takımla karşılaşacağız. Zorlu bir maç olacağı muhakkak. İki takımda kazanmak için oynayacak. İki Karadeniz takımının karşılaşmasında inşallah kendi evimizde kazanan biz oluruz. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Bize her zaman destek olan taraftarlarımızın gücünü de arkamıza alarak bu maçta galip ayrılmak istiyoruz."