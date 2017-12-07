Mersin’in puanı -6 oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mersin İdmanyurdu'nun eski dönemlerde takımda bulunan ve alacaklı şekilde ayrılan yabancı bazı oyunculardan dolayı 6 puanı daha silindi. 20 Eylül'de de 3 puanı silinen kırmızı-lacivertli ekibin, son cezayla bu yıl 9 puanı silinmiş oldu. Böylece ligde sonuncu durumdaki Akdeniz ekibinin puanı -6'ya geriledi.

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TFF 1. Lig'de 11 puanla düşme hattındaki Denizlispor'da devrenin son 3 maçında alınacak sonuçlar kalacak-gidecek futbolcuları belirleyecek. Transfer yasağını kaldırarak takviye yapmayı planlayan yeşilsiyahlılarda 8 milyon TL'lik bütçe ayrıldığı açıklandı.



TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Ankaragücü'nde Teknik Direktör İsmail Kartal, Radyospor'a konuştu. Kartal, "Çok karakterli ve bana saygı duyan futbolcu grubu sayesinde bugünlere geldik. İnşallah Süper Lig'e de çıkarız" dedi.



2. Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor, son olarak TFF 1. Lig'de Adanaspor'da görev alan ve geçtiğimiz günlerde istifa eden Kemal Kılıç'la anlaştı. Sezona Tarık Daşgün'le başlayıp, İsmail Ertekin'le devam eden Karadeniz ekibi, ligde 23 puanla 8. sırada yer alıyor.



TFF 1. Lig'de Samsunspor'da Teknik Direktör Engin İpekoğlu, kongre sürecine giren kulübü sıkıntılı bir dönemin beklediğini söyledi. İpekoğlu, "Samsunspor'un menfaatleri için devam kararı aldık. Sürecin durumuna göre kararımız değişebilir" ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali verdi.



2. Lig Beyaz Grup'ta 3. sıradaki Altay'da Cüneyt Biçer'in yerine teknik direktörlüğe gelen İsmet Taşdemir şampiyonluk sözü verdi. Taşdemir, "İnşallah Altay'da da şampiyonluk yaşamak nasip olur. Burada iyi bir yönetim ve mutlu bir oyuncu grubu var" dedi.