"İnşallah Adana'dan iyi bir sonuçla döneriz"
Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Adana Demirspor karşısında aldıkları beraberliğin kendilerini üzdüğünü belirterek, Adanaspor maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarını kaydetti.
Adanaspor maçı hazırlıkları hakkında açıklamada bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Çalışmalarımızı iki haftadır Antalya'da devam ettiriyoruz. Adana Demirspor maçında 2-0'ın ardından maçın 2-2 bitmesi gerçekten bizleri çok üzdü. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bu hafta yine Adana deplasmanına gidiyoruz. İnşallah iyi bir sonuçla oradan döneriz. Zoru kolaylaştırmak bizim elimizde. İnşallah güzel bir skorla Adana'dan ayrılırız" dedi.
Takımın başına geçtiği günden bu yana her hafta eksik futbolcular olduğuna dikkat çeken Kalpar, "Ahmet bu hafta kırmızı kart cezası nedeniyle aramızda olamayacak. Kim oynarsa oynasın görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Futbolcularıma güveniyorum. Hedefimiz Elazığ'ı en güzel yerlere taşımak" ifadelerini kullandı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:33
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
ali palabiyik feneri katletmeye geliyor,acik ve net.daha önce sanki fener lehinde düdük calmis algisi yaratildi.simdi fenerin önünün kesilmesi gerekiyor
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Vida'ya '2' kala!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SENE BAŞINDA VİDA DEDİKLERİNDE ALLAH DEDİM.ANCAK ŞİMDİ GELSİN GELMESİN DEMİYORUM AMAA BU KADROYA NASIL GİRECEK MERAK EDİYORUM. :)
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
palabıyık in cüneyt aut Palabıyık ile FB hiç kaybetmedi en gözde hakem oldu. sanmayın derbideki yönetiminden ceza aldı. 3 hafta sonra her hafta maç şimdi finalde
"İnşallah Adana'dan iyi bir sonuçla döneriz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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