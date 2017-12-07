 "İnşallah Adana'dan iyi bir sonuçla döneriz" – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    "İnşallah Adana'dan iyi bir sonuçla döneriz"

    "İnşallah Adana'dan iyi bir sonuçla döneriz"

    Teknik Direktörü , Adana Demirspor karşısında aldıkları beraberliğin kendilerini üzdüğünü belirterek, Adanaspor maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarını kaydetti.

    'in 15. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını Antalya'da devam ettiriyor. Bordo-Beyazlı ekipte, Adanaspor maçı öncesi kırmızı kart cezalısı olan Ahmet Aras haricinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

    Adanaspor maçı hazırlıkları hakkında açıklamada bulunan Elazığspor Teknik Direktörü , "Çalışmalarımızı iki haftadır Antalya'da devam ettiriyoruz. Adana Demirspor maçında 2-0'ın ardından maçın 2-2 bitmesi gerçekten bizleri çok üzdü. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bu hafta yine Adana deplasmanına gidiyoruz. İnşallah iyi bir sonuçla oradan döneriz. Zoru kolaylaştırmak bizim elimizde. İnşallah güzel bir skorla Adana'dan ayrılırız" dedi.
    Takımın başına geçtiği günden bu yana her hafta eksik futbolcular olduğuna dikkat çeken Kalpar, "Ahmet bu hafta kırmızı kart cezası nedeniyle aramızda olamayacak. Kim oynarsa oynasın görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Futbolcularıma güveniyorum. Hedefimiz Elazığ'ı en güzel yerlere taşımak" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:33
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