 Adana Demirsporlu futbolcular İngilizce öğreniyor – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Adana Demirsporlu futbolcular İngilizce öğreniyor

    Adana Demirsporlu futbolcular İngilizce öğreniyor

    takımlarından Adana Demirspor'da futbolcular İngilizce kursuna başladı.

    İngilizce dersleri antrenmanlardan önce Aytaç Durak Tesisleri'ne gelen eğitmenler tarafından verilirken, oyuncular antrenmanlardan arta kalan zamanlarda alacakları toplam 100 saatlik İngilizce dersinin ardından takımda arkadaşlarıyla anlaşacakları ve günlük hayatta kendilerine yeterli olacak
    İngilizceyi öğrenmiş olacaklar.

    Adana Demirspor Kulübü'nde bir ilk olarak gerçekleşen İngilizce kursuna katılan oyuncular, yönetim kuruluna teşekkür etti.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:19
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