Adana Demirsporlu futbolcular İngilizce öğreniyor
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da futbolcular İngilizce kursuna başladı.
İngilizceyi öğrenmiş olacaklar.
Adana Demirspor Kulübü'nde bir ilk olarak gerçekleşen İngilizce kursuna katılan oyuncular, yönetim kuruluna teşekkür etti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:19
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
ali palabiyik feneri katletmeye geliyor,acik ve net.daha önce sanki fener lehinde düdük calmis algisi yaratildi.simdi fenerin önünün kesilmesi gerekiyor
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Vida'ya '2' kala!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SENE BAŞINDA VİDA DEDİKLERİNDE ALLAH DEDİM.ANCAK ŞİMDİ GELSİN GELMESİN DEMİYORUM AMAA BU KADROYA NASIL GİRECEK MERAK EDİYORUM. :)
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
palabıyık in cüneyt aut Palabıyık ile FB hiç kaybetmedi en gözde hakem oldu. sanmayın derbideki yönetiminden ceza aldı. 3 hafta sonra her hafta maç şimdi finalde
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