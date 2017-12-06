 Borç 113 milyon TL – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Borç 113 milyon TL

    Borç 113 milyon TL
    TFF 1. Lig'de zor günler geçiren G.Antep'te Başkan Huzeyfe Durmaz, takımın 113 milyon lira borcunun bulunduğunu aktarırken, "FIFA'da 37 dosyamız var. En büyük sıkıntımız eski oyuncumuz Chico ile ilgili olandı. 6 puan cezayı kurtardık" dedi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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