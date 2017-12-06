Borç 113 milyon TL

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren G.Antep'te Başkan Huzeyfe Durmaz, takımın 113 milyon lira borcunun bulunduğunu aktarırken, "FIFA'da 37 dosyamız var. En büyük sıkıntımız eski oyuncumuz Chico ile ilgili olandı. 6 puan cezayı kurtardık" dedi.