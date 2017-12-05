TFF 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor!

Bu sezon ilk olarak Eskişehirspor'un Sergen Yalçın, Denizlispor'un Yusuf Şimşek, Samsunspor'un da Alpay Özalan'la yollarını ayırdığı ligde, yedinci haftanın ardından Gazişehir Gaziantep'te Hüseyin Kalpar, Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman ve Grandmedical Manisaspor'da Sait Karafırtınalar görevlerini bıraktı.

Ligde daha sonra sırasıyla Bünyamin Süral Gaziantepspor'la, Fuat Çapa Boluspor'la, Giray Bulak Adana Demirspor'la, Mehmet Altıparmak Elazığspor'la, Büyükşehir Belediye Erzurumspor da Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Son olarak Adanaspor'da Kemal Kılıç döneminin sona ermesiyle ligde teknik direktör değişikliğine giden ekip sayısı 12'ye yükseldi.

Bu süreçte Giray Bulak'tan sonra bir süre Gürcan Aday'la yoluna devam eden Adana Demirspor daha sonra Timuçin Bayazit'i takımın başına getirdi.



6 TAKIM AYNI İSİMLE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Akın Çorap Giresunspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor sezona başladıkları teknik adamla çalışmaya devam ediyor.

TFF 1. Lig'de geçen sezondan bu yana aynı teknik direktörle yoluna devam eden 3 takım bulunuyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu 2012-2013 sezonundan, İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak 2015-2016 sezonundan, Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök ise geçen sezondan beri takımının başında yer alıyor.

Sezona Grandmedical Manisaspor'da başlayan Sait Karafırtınalar yoluna Boluspor'da devam ederken, Gazişehir Gaziantep'ten ayrılan Hüseyin Kalpar Elazığspor'un, Elazığspor'dan ayrılan Mehmet Altıparmak ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başına geçti.



TEKNİK DİREKTÖRLER

TFF 1. Lig'de yeni teknik direktörü henüz açıklanmayan Adanaspor dışındaki diğer takımların başında yer alan isimler şunlar:

Timuçin Bayazit (Adana Demirspor), Metin Diyadin (Akın Çorap Giresunspor), Hüseyin Eroğlu (Altınordu), Can Cangök (Balıkesirspor Baltok), Sait Karafırtınalar (Boluspor), Mehmet Altıparmak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), İbrahim Üzülmez (Çaykur Rizespor), Reha Erginer (Denizlispor), Hüseyin Kalpar (Elazığspor) Yücel İldiz (Eskişehirspor), Faik Demir (Gaziantepspor), Erkan Sözeri (Gazişehir Gaziantep), Fatih Tekke (Grandmedical Manisaspor), Yalçın Koşukavak (İstanbulspor), İsmail Kartal (MKE Ankaragücü), Engin İpekoğlu (Samsunspor), Bayram Bektaş (Ümraniyespor).