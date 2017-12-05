Samsunspor'da 'Seçimli Genel Kurul' kararı

TFF 1'inci takımlarından Samsunspor yönetimi son dönemlerde alınan sonuçlar sonrasında aldığı 'Olağanüstü ve Seçimli Genel Kurul' kararını resmi internet sitesinden duyurdu. İlk oturumunun 20 Aralık 2017 Çarşamba günü, ikinci oturumunun ise çoğunluğa bakılmaksızın 28 Aralık 2017 Perşembe günü Atakum ilçesinde ki Büyükşehir Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceğinin duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yönetim Kurulumuz 27 Aralık 2014 tarihinde üstlendiği görevinde 2017-2018 sezonuna kadar öncelikli olarak kulübün içinde bulunduğu ağır borç yükü, puan silme cezaları ve yaptırımların önüne geçmek, ligde kalmak ve mali yapıyı düzeltmek hedefiyle çalışmıştır. 2017-2018 sezonuna ise Süper Lig'i hedefleyerek başlamış, plan ve transferleri kulüp mali yapısını da dikkate alarak bu hedef doğrultusunda yapmıştır. Ancak son dönemde alınan sonuçlar, hedeften uzaklaşıldığı yönünde intibaların oluşmasına yol açmıştır. Bugün, teknik ekibi ve futbolcusu ile önemli bir sportif kadrosu, bu güne kadar toplanan 15 puanı, henüz oynanmamış 20 lig karşılaşması olmasına rağmen, taraftarlarımızın gösterdiği bu hassasiyeti anlayış ile karşılıyor ve önümüzdeki süreç ile ilgili kararlarımızı paylaşıyoruz. Kulübümüzün idari-mali-sportif faaliyetlerinin devamı ve kulübümüze yakışır bir devir teslim için doğru olanın 'Genel Kurul' olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle yönetim kurulumuz aday olacak yönetim kadrolarının ligin ikinci devresine hazırlanabilmeleri ve kadro yapısını şekillendirebilmeleri açısından olabilecek en erken tarihte gerçekleştirilmek üzere 'Olağanüstü ve Seçimli Genel Kurul' kararı almıştır. Adaylık başvurusu yapacak olan kongre üyelerimize kulübümüzün mali ve idari yapısı ile ilgili kayıtlarımız açık olacaktır."