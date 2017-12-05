Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla futbolcu Alfred Sankoh'un sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte yaşanan yabancı futbolcu sorunlarının tekrar yaşanmaması adına futbolcu ile anlaşılmış, tüm ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Alfred Sankoh'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz."