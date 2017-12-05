 Denizlispor'da Sankoh'un sözleşmesi feshedildi – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    'da Sankoh'un sözleşmesi feshedildi

    <a href="/index/denizlispor?id=5839a3de-1a21-4241-b466-d56efbcf18cc" class="" rel="tag">Denizlispor</a>'da Sankoh'un sözleşmesi feshedildi

    TFF 1. Lig ekiplerinden , Alfred Sankoh'un sözleşmesini feshetti.

    'dan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla futbolcu Alfred Sankoh'un sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedildiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Geçmişte yaşanan yabancı futbolcu sorunlarının tekrar yaşanmaması adına futbolcu ile anlaşılmış, tüm ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Alfred Sankoh'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz."

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:34
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