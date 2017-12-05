Denizlispor'da Sankoh'un sözleşmesi feshedildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Alfred Sankoh'un sözleşmesini feshetti.
Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla futbolcu Alfred Sankoh'un sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Geçmişte yaşanan yabancı futbolcu sorunlarının tekrar yaşanmaması adına futbolcu ile anlaşılmış, tüm ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Alfred Sankoh'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz."
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:34
-
İşte Fikret Orman'ın Talisca teklifi!
Toplam 14
Yorum
değmez değmez bu adama bu kadar para
-
Gizli kahraman
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sene fenerbahçeyi şampiyonluktan alı koyan bir transfer vardı adı mehmet ekici nerede o vatandaş ? sakat mı yine ? YAZIK..............
-
Kartal'ın rekor gecesi!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ valla formalite maçı asılmasına gerek yok yoktan yere kadroda eksikliklere yol açmanın anlamıda yok çıksınlar kasmadan oynasınlar önemsiz !
Denizlispor'da Sankoh'un sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.