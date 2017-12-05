 Dadaş kaçamadı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Dadaş kaçamadı

    Dadaş kaçamadı

    BB Erzurumspor, sahasında öne geçtiği maçta Manisaspor’u elinden kaçırdı

    TFF 1. Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Grandmedical Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın karşılıklı golleri; Erhan Çelenk (77) ve Axel Meye'den (85) geldi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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