Denizlispor'da Rizespor hazırlıkları

Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma çalışması yaptı. İdmanı taktik çalışmasıyla devam eden futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Erginer, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 13. haftada konuk ettikleri ve 2-0 yenildikleri Balıkesir Baltok maçında çok kolay goller yediklerini söyledi.

Balıkesirspor Baltok karşılaşmasına MKE Ankaragücü maçını telafi etmek için çıktıklarını anlatan Erginer, "Bizim takımımız koşuyor. Onlar ilgili bir sıkıntımız yok. Oyun olarak üstüne koyduk. İstatistiklere göre Denizlispor 13. haftanın en fazla topla oynayan takımı oldu. En fazla topa sahip olarak pas yapmışız. Yani bu şunu gösteriyor; istediğiniz kadar topa sahip olun ve pas yapın, işi bitiremezseniz sıkıntı yaşarsınız." dedi.

Takımın sahaya çıktığında rakibine o maçı kazanacağını hissettirmesi gerektiğini vurgulayan Erginer, şöyle devam etti:

"Deplasmanda oynayacağımız maçın idmanına ara vermeden başladık. Bugün dolu dolu bir antrenman yapıp yola çıkacağız. Çaykur Rizespor karşılaşması bizim için telafi maçı olmalı. Yani siz sahaya çıkıp kazanacak duruşu, cesareti ve bu karakteri gösteriyorsanız kazanırsınız. Biz geliştirdiğimiz bu özelliklerin yanında eksik olan taraflarımızı da ilerletmek istiyoruz. O mücadeleye, isteği ve arzuyu da katıp inşallah oradan Balıkesir Baltok maçını telafi ederek dönmeyi umuyorum."

Yeşil-siyahlı ekibin kalecisi Asil Kaan Güler ise takım için Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu belirterek "Alt sıralardan kurtulmak açısından önemli bir maç olacak. İnşallah deplasmanda ilk galibiyetimizi alırız." ifadelerini kullandı.