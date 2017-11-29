Altınordu altyapı sistemini tanıttı
Türkiye'ye altyapıdan son dönemde yetiştirdiği yıldızlarla parlayan Altınordu Futbol Kulübü dünyada sadece Almanya ve İngiltere'de kullanılan futbol gelişim teknolojisi 'Passence' sistemi ile oyuncularını geliştiriyor.
Futbolda altyapıda uyguladığı projeler ve yaptığı yatırımlarla ülkemizde adından sıkça söz ettiren Altınordu daha önce sadece Almanya ve İngiltere'de kullanılan bir sistemi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tanıttı.
'EN AZ 5 BİN ŞUT'
Benzerleri Borussia Dortmund ve Hoffenheim'ın tüm yaş kategorilerinde uygulanan Footbonaut sistemi (Passense) ile oyuncuların gelişimine katkı sağlayan Altınordu Kulübü bu çalışma ile her oyuncusunun en az 5 bin şut girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Altınordu Futbol Eğitim Kurumu Yeşilyurt Sait Altınordu Yerleşkesi'ndeki özel alanda bulunan bu sistem antrenmanda birkaç haftada geliştirilen teknik kapasiteyi birkaç güne indiriyor.
Almanya'da 1 milyon Euro'ya mal edilen Passence sistemini Türk mühendislerinin başarısıyla 100 bin TL'ye kurduran Altınordu Kulübü bu sistemi Türkiye'de ilk kez uygulayan takım olarak dikkat çekiyor.
?? Altınordu: Bir futbolcu adayı sizce yılda kaç şut atar? Bizde sadece Passence sisteminde her oyuncu en az 5 bin şut girişiminde bulunuyor... pic.twitter.com/wgFNr1i7Uz— Fotomaç (@fotomac) 29 Kasım 2017
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:20
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ inşallah başakşehir maçında oldugu gibi 3 lü defans ile çıkarda içinden geçeriz cimbomun ! 2 sonuç var berabere veya bjk alır ! gs alamaz !
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ ne alaka ? cenk 3 sezondur kaç defa penaltı yaptırdı kaçı doğru ? burak yılmaz değil cenk tosun ! veya arif erdem siz bilirsiniz onları....
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G.Saraylı isim İspanya yolcusu!
Toplam 8
Yorum
ibrahim bu bencil çöpü ispanyada napsınlar
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