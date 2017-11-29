Ümraniye önünde Mirkan'ı kulübeye çekip, kanat oyuncusu Erdoğan'ı santrfor olarak sahaya süren teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu tercihini taktiksel olarak gerçekleştirdiği ifade edildi. Mirkan'ın kesik yemesinin performansıyla ilgili olmadığı, bu hafta büyük ölçüde ilk 11'e döneceği belirtildi. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan'ın yerine ise Deniz görev yapacak.



Öte yandan Altınordu, daha önce evinde 3 kez karşılaşıp 2 galibiyet, 1 beraberlik aldığı Gaziantep ekibine karşı iç sahadaki üstünlüğünü korumaya çalışacak. Son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen 16 puanlı Altınordu 11'inci sırada, deplasman galibiyeti bulunmayan aynı puandaki Gazişehir Gaziantep ise 10'uncu basamakta yer alıyor. Geçen sezon Altınordu'da oynayan stoper Sinan Osmanoğlu ve forvet arkası Okan Derici eski takımlarına karşı forma giyecek. İç saha performanslarına göre düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi evinde kazanarak taraftarının yüzünü güldürmeye çalışacak.



U15 TAKIMI ALMANYA YOLCUSU

Altınordu, 15 yaş kategorisinde dünyanın 1 numaralı salon futbol turnuvası olan MTU Hallen Cup'a Türkiye'den davet edilen tek ekip oldu. Altınordu U15 takımı hafta sonu Almanya'da başlayacak turnuvada Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Chelsea, Schalke 04, Ajax, Arsenal, Milan, Benfica ve Stuttgart gibi Avrupa futbolunun dev ekipleriyle karşılaşacak. Sportif Etkinlikler Yönetmeni Murat Korkmaz, MTU Hallen Cup'ın çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "15 yaş kategorisinde Avrupa'nın en ünlü ekipleri ile oynayacağız. Böylelikle hem kendi organizasyonumuzun son durumunu göreceğiz hem de çok önemli bir uluslararası maç tecrübesi kazanacağız" dedi.