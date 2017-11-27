Zirve Ümraniye’den sorulur

İstanbul ekibi, taraftarı önünde Altınordu’yu da yıktı, ilk sıradaki yerini korudu

TFF 1. Lig'de lider Ümraniye'nin son kurbanı Altınordu oldu. Taraftarı önünde İzmir ekibini konuk eden İstanbul temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Bayram Bektaş'ın öğrencileri, zirvedeki yerini korudu. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci 45'inde ev sahibi, iki kez rakip fileleri havalandırdı. 59. dakikada Oğuz'un ortasına iyi yükselen Rangelov, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 65'te Berke'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top orta alanda İbrahim Akdağ'ın önünde kaldı. Bu oyuncu, kalecinin açıldığı pozisyonda topu ağlara yollamayı başardı ve jeneriklik bir gole imza attı: 2-0.