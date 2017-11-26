Eskişehir'de puanlar paylaşıldı
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Eskişehirspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
13'üncü dakikada Recep'in pasında Mehmet sol çaprazdan sert vurdu, top kaleci Kayacan'da kaldı.
41'inci dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan'ın vuruşunda top üst direkten geri döndü, dönen topa Petrucci dokundu, top yandan auta gitti.
56'ncı dakikada Petrucci'nin ortasında Süleyman düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
60'ıncı dakikada Bruno'nun pasında ceza alanında topla buluşan Ofoedu sert sert vurdu, kaleci Gökhan gole izin vermedi.
87'nci dakikada Semih Şentürk'ün pasında Hasan Ayaroğlu takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:56
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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