Eskişehir'de puanlar paylaşıldı

Eskişehirspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.



13'üncü dakikada Recep'in pasında Mehmet sol çaprazdan sert vurdu, top kaleci Kayacan'da kaldı.

41'inci dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan'ın vuruşunda top üst direkten geri döndü, dönen topa Petrucci dokundu, top yandan auta gitti.

56'ncı dakikada Petrucci'nin ortasında Süleyman düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

60'ıncı dakikada Bruno'nun pasında ceza alanında topla buluşan Ofoedu sert sert vurdu, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

87'nci dakikada Semih Şentürk'ün pasında Hasan Ayaroğlu takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.