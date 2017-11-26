Eskişehirspor'da tarihi protesto

Başlama vuruşundan sonra 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında kümelenen Eskişehirsporlu futbolcular tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.

Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. 1 dakikalık eylem süresince Çaykur Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor'un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.