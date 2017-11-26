 Eskişehirspor'da tarihi protesto – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Eskişehirspor'da tarihi protesto

    Eskişehirspor'da tarihi protesto

    TFF 1. Lig'de zorlu günler geçiren Eskişehirspor'da Çaykur Rizespor maçının başlama vuruşundan sonra oyuncular 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında bekledi.

    Başlama vuruşundan sonra 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında kümelenen Eskişehirsporlu futbolcular tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.

    Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. 1 dakikalık eylem süresince Çaykur Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor'un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:16
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