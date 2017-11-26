Eskişehirspor'da tarihi protesto
TFF 1. Lig'de zorlu günler geçiren Eskişehirspor'da Çaykur Rizespor maçının başlama vuruşundan sonra oyuncular 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında bekledi.
Başlama vuruşundan sonra 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında kümelenen Eskişehirsporlu futbolcular tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.
Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. 1 dakikalık eylem süresince Çaykur Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor'un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:16
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Lato’ya büyük protesto
Toplam 6
Yorum
Aslan Lato isliklanacak ne yapti ki?!! Kör seyirci asil belhanda yi isliklasaydi...
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 6
Yorum
can Selçuk arkadaşa mesaj atarken s8 yazabilir miyim? Not:110 bin liram yok...
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Lato’ya büyük protesto
Toplam 6
Yorum
GS'li Linnes gibi adam varken oynatırsan haksızlık edersen olcagı bu. linnes ileri geri çalışıyo genç ve çok beğeniyoruz oynatsana adamı !
Eskişehirspor'da tarihi protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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