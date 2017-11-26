 Ümraniyespor evinde kazandı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    evinde kazandı

    Ümraniyespor evinde kazandı

    ’in 13. haftasında evinde ’yu ağırladı. Ümraniyespor rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Uçar'ın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Metin tarafından taca uzaklaştırıldı.

    22. dakikada sol kanattan korner vuruşunu kullanan İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

    38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış'ın ceza sahasına yerden attığı pasta Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Metin kornere çeldi.

    59. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Rangelov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

    65. dakikada kalesinden çıkan Berke'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Kısa düşen topu kontrol eden İbrahim Akdağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 2-0

    70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerim'in sert şutunda kaleci Metin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    78. dakikada savunmada Recep'in hatasında topu kapan Vasilogiannis'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu

    Ümraniyespor: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Seyfettin Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ (Dk. 66 Cleyton), Bahadır Taşdelen (Dk. 83 Bulut Kaya), Vasilogiannis, Drole, Rangelov (Dk. 89 Serdar Özbayraktar)

    Altınordu: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 83 Alican Özfesli), Oğulcan Ülgün (Dk. 77 Fatih Aktay), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mehmet Murat Uçar (Dk. 62 Mirkan Aydın), Barış Alıcı, Erdoğan Yeşilyurt

    Goller: Dk. 59 Rangelov, Dk. 65 İbrahim Akdağ ()

    Sarı kartlar: Dk. 2 Oğulcan Ülgün, Dk. 3 Uğur Arslan Kuru, Dk. 32 Kerim Avcı, Dk. 90+2 Recep Yemişci (), Dk. 3 Merthan Açıl ve İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:05
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