Ümraniyespor evinde kazandı
TFF 1. Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Altınordu’yu ağırladı. Ümraniyespor rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Uçar'ın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Metin tarafından taca uzaklaştırıldı.
22. dakikada sol kanattan korner vuruşunu kullanan İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış'ın ceza sahasına yerden attığı pasta Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Metin kornere çeldi.
59. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Rangelov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
65. dakikada kalesinden çıkan Berke'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Kısa düşen topu kontrol eden İbrahim Akdağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 2-0
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerim'in sert şutunda kaleci Metin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada savunmada Recep'in hatasında topu kapan Vasilogiannis'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu
Ümraniyespor: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Seyfettin Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ (Dk. 66 Cleyton), Bahadır Taşdelen (Dk. 83 Bulut Kaya), Vasilogiannis, Drole, Rangelov (Dk. 89 Serdar Özbayraktar)
Altınordu: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 83 Alican Özfesli), Oğulcan Ülgün (Dk. 77 Fatih Aktay), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mehmet Murat Uçar (Dk. 62 Mirkan Aydın), Barış Alıcı, Erdoğan Yeşilyurt
Goller: Dk. 59 Rangelov, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Oğulcan Ülgün, Dk. 3 Uğur Arslan Kuru, Dk. 32 Kerim Avcı, Dk. 90+2 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 3 Merthan Açıl ve İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:05
-
Genç yıldızın G.Saray formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı
Toplam 2
Yorum
ee bizene gs şampiyon olamıcak boşuna algı yaratmayın ya başakşehir yada Beşiktaş
-
Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 5
Yorum
maho isiniz gücünüz yokmu anlamis deilim S8 mis klübeden cikamiyorsun her macda isliklaniyorsan nerde senin büyük futbolculugun .milleti güldürme
-
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
gs eger bu kardesimiz bir galatasaray sevdalisi ise ,hemen alinsin bize galatasaryimizi para icin degil formasi icin oynayan aslan gerek,,,,,,,
Ümraniyespor evinde kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.