Ne es-es, ne Rize

Anadolu derbisinde nefesler kesildi. Çaykur Rizespor 56. dakikada Süleyman Koç ile öne geçti. Eskişehir 88’de Hasan’la karşılık verdi. Galibiyete ihtiyacı olan iki takım, birer puana yetindi

EKONOMİK anlamda büyük kriz yaşayan Eskişehir ile zirve mücadelesi yapan Çaykur Rize'nin karşılaşması nefesleri kesti. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan 90 dakika 1-1 sona erdi. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci devresinde takımlar tüm kozlarını oynadı.



UZATMALAR NEFES KESTİ

ÜST üste pozisyonlara giren Çaykur Rizespor, 56. dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçti: 0-1. Bu golden sonra önemli fırsatları harcayan konuk takım 88'de Hasan Ayaroğlu'na engel olamadı: 1-1. Taraflar birer puana yetinirken, Eskişehir 12, Rizespor ise puanını 22'ye çıkardı.



İLGiNÇ protesto

MALİ kriz yaşayan Eskişehirspor'da futbolcular, takıma destek verilmemesine tepki gösterdi. Es Es'li futbolcular, taraftarları bir dakika boyunca alkışları. Rizesporlu futbolcular da bu sırada kendi yarı alanlarında top çevirdi. Bu arada, maçın ardından bazı taraftalrarın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.