Ne es-es, ne Rize
Anadolu derbisinde nefesler kesildi. Çaykur Rizespor 56. dakikada Süleyman Koç ile öne geçti. Eskişehir 88’de Hasan’la karşılık verdi. Galibiyete ihtiyacı olan iki takım, birer puana yetindi
UZATMALAR NEFES KESTİ
ÜST üste pozisyonlara giren Çaykur Rizespor, 56. dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçti: 0-1. Bu golden sonra önemli fırsatları harcayan konuk takım 88'de Hasan Ayaroğlu'na engel olamadı: 1-1. Taraflar birer puana yetinirken, Eskişehir 12, Rizespor ise puanını 22'ye çıkardı.
İLGiNÇ protesto
MALİ kriz yaşayan Eskişehirspor'da futbolcular, takıma destek verilmemesine tepki gösterdi. Es Es'li futbolcular, taraftarları bir dakika boyunca alkışları. Rizesporlu futbolcular da bu sırada kendi yarı alanlarında top çevirdi. Bu arada, maçın ardından bazı taraftalrarın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Ne es-es, ne Rize haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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