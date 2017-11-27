 Ne es-es, ne Rize – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ne es-es, ne Rize

    Ne es-es, ne Rize

    Anadolu derbisinde nefesler kesildi. Çaykur Rizespor 56. dakikada Süleyman Koç ile öne geçti. Eskişehir 88’de Hasan’la karşılık verdi. Galibiyete ihtiyacı olan iki takım, birer puana yetindi

    EKONOMİK anlamda büyük kriz yaşayan Eskişehir ile zirve mücadelesi yapan Çaykur Rize'nin karşılaşması nefesleri kesti. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan 90 dakika 1-1 sona erdi. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci devresinde takımlar tüm kozlarını oynadı.

    UZATMALAR NEFES KESTİ
    ÜST üste pozisyonlara giren Çaykur Rizespor, 56. dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçti: 0-1. Bu golden sonra önemli fırsatları harcayan konuk takım 88'de Hasan Ayaroğlu'na engel olamadı: 1-1. Taraflar birer puana yetinirken, Eskişehir 12, Rizespor ise puanını 22'ye çıkardı.

    İLGiNÇ protesto
    MALİ kriz yaşayan Eskişehirspor'da futbolcular, takıma destek verilmemesine tepki gösterdi. Es Es'li futbolcular, taraftarları bir dakika boyunca alkışları. Rizesporlu futbolcular da bu sırada kendi yarı alanlarında top çevirdi. Bu arada, maçın ardından bazı taraftalrarın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne es-es, ne Rize haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.