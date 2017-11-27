Gol düellosu Sakarya’nın

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta gollü bir hafta geride kalırken Sakaryaspor, Kırklareli deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Yeşil-siyahlıların gollerini Ferhat Yazgan, Murat Akın ve Batuhan Karadeniz kazandı. Kırklareli'nin sayıları ise Sinan Kurumuş ve Saffet Gurur'dan geldi.