 Gol düellosu Sakarya’nın – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gol düellosu Sakarya’nın

    Gol düellosu Sakarya’nın
    Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta gollü bir hafta geride kalırken Sakaryaspor, Kırklareli deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Yeşil-siyahlıların gollerini Ferhat Yazgan, Murat Akın ve Batuhan Karadeniz kazandı. Kırklareli'nin sayıları ise Sinan Kurumuş ve Saffet Gurur'dan geldi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gol düellosu Sakarya’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.