 Kastamonu rakip tanımadı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Kastamonu rakip tanımadı

    Kastamonu rakip tanımadı
    KIRMIZI Grup'ta haftanın en farklı galibiyetini Kastamonuspor 1966 elde etti. Taraftarı önünde Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden kırmızısiyahlı takım, Muhammet, Youssef, Ali, Ferit ve Tayyip'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı, puanını da 22'ye yükseltti.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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