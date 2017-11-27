Kastamonu rakip tanımadı

KIRMIZI Grup'ta haftanın en farklı galibiyetini Kastamonuspor 1966 elde etti. Taraftarı önünde Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden kırmızısiyahlı takım, Muhammet, Youssef, Ali, Ferit ve Tayyip'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı, puanını da 22'ye yükseltti.