 Çorum’dan farklı tarife – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Çorum’dan farklı tarife

    Çorum’dan farklı tarife
    3. Lig'de günün öne çıkan 90 dakikası Cizre'de oynandı. Zirve mücadelesi veren Çorum Belediyespor, zorlu deplasmanda 5-1 kazanmayı başardı. Konuk takımın golleri Doğan (3) ve Muhammed'den (2) geldi. Gökhan'ın tek golü ise Cizrespor'a yetmedi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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