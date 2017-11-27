 Gazi’yi Webo kurtardı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Gazi’yi Webo kurtardı

    Gazi’yi Webo kurtardı
    TFF 1. Lig'de üst sıralara tırmanma çabasindeki Gazişehir ile Erzurum'un mücadelesi 2-2 berabere bitti. Dadaşlar'ın 2 kez öne geçtiği maçta Gazişehir 1 puanı Webo ile kurtardı.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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