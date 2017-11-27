 Adana Demirspor'da Timuçin Beyazıt sesleri – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da sesleri

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>'da <a href="/index/timucin-beyazit?id=1a8f1f45-4adc-4d05-a50b-edd16ad7c7e5" class="" rel="tag">Timuçin Beyazıt</a> sesleri

    TFF 1. Lig'de mücadele eden , Güray Bulak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için ile görüşmelere başladı.

    'ın istifasının ardından geçici bir süre Sportif Direktör Gürcan Aday ile karşılaşmalara çıkan , alınan kötü sonuçların ardından hoca arayışlarına başladığını resmi site aracılığıyla duyurmuştu. Teknik direktör arayışlarını yoğunlaştıran Adana ekibinin, Timuçin Bayazıt ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

    Mavi-lacivertli kulüp ile en son 2015-2016 sezonunda Kayseri Erciyesspor'u çalıştıran Timuçin Bayazit arasında birkaç gün içinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Anlaşma yapılması durumunda Bayazıt'ın, Fenerbahçe ile hafta içi oynanacak olan Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Şu an takımı çalıştıran Gürcan Aday ise sportif direktör olarak görevine devam edecek.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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