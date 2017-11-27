Adana Demirspor'da Timuçin Beyazıt sesleri
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Güray Bulak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Timuçin Beyazıt ile görüşmelere başladı.
Mavi-lacivertli kulüp ile en son 2015-2016 sezonunda Kayseri Erciyesspor'u çalıştıran Timuçin Bayazit arasında birkaç gün içinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Anlaşma yapılması durumunda Bayazıt'ın, Fenerbahçe ile hafta içi oynanacak olan Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Şu an takımı çalıştıran Gürcan Aday ise sportif direktör olarak görevine devam edecek.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
-
Ameliyat beklesin!
Toplam 2
Yorum
gs burnu kırıldığında da aynısını demişti, terminatör mübarek maşallah
-
'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BİR ADAM ANCAK BU KADAR KENDİNİN DÜŞMANI OLABİLİR. ARKADAŞIM NEDEN SÜREKLİ ANTİPATİ TOPLAMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORSUN..!!
-
'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Toplam 2
Yorum
YORUMCU Yine saçmalamış takımı ileriye taşıyan YASİN ve RODRİGES olmasa bu maçı da kazanamazdın, ne görlüyorsun
Adana Demirspor'da Timuçin Beyazıt sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.