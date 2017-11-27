 Boluspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    galibiyet serisini sürdürmek istiyor

    <a href="/index/boluspor?id=4c931afb-4997-4a54-a3b7-da88e59abeaf" class="" rel="tag">Boluspor</a> galibiyet serisini sürdürmek istiyor

    Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, TFF 1. Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü konuk edecekleri Adanaspor'u yenerek galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

    Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligin en iyi takımlarından birine sahip olduklarını belirtti. Ligde 13 haftalık periyotta 17 puan topladıklarını ve 8. sırada yer aldıklarını hatırlatan Çarıkçı, "Takımımız çok tecrübeli ama maalesef istediğimiz puanları alamadık. Yeni teknik heyetimiz ile çıktığımız üç maçta 9 puan topladık. Sezon başından beri futbolcularıma güveniyordum. Şimdi teknik heyet ve futbolcularımız, almış oldukları puanlarla yüzümüzü kara çıkartmıyor." diye konuştu.

    Çarıkçı, hafta sonu Adanaspor ile yapacakları maçın önemine değinerek, "Adanaspor maçını kazanarak galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Bu müsabakayı alacak güce sahibiz. Futbolculara ve teknik heyete güveniyorum." ifadelerini kullandı. Necip Çarıkçı, Adanaspor maçında taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu da sözlerine ekledi.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:48
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