Morallerin üst seviyede olduğu takımından galibiyet bekleyen Tekke'nin, "Ligde alınan iyi sonuçlar hepimizin özgüvenini yerine getirdi. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Beşiktaş'ın gücü belli. Ancak herkes sahada elinden gelenin en iyisini yapacak. Beşiktaş'ı yenersek sürpriz olmaz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Manisaspor, Beşiktaş'la en son 2011-2012 sezonunda ligde karşı karşıya geldi. Manisaspor, renktaşı Beşiktaş'a İnönü ve 19 Mayıs Stadı'nda 4-1'lik skorlarla boyun eğdi. Manisaspor Türkiye Kupası'nda ise son olarak 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'a rakip oldu. B Grubu'ndaki eşlemede Beşiktaş, Ege ekibini deplasmanda 3-2 yenmişti. Manisaspor, Kara Kartal'a karşı son galibiyetini 16 Ekim 2010'da Süper Lig'de aldı. Siyah-beyazlılar İnönü Stadı'ndaki maçı 3-2 kazanmayı başardı. Yarın Vodafone Park'ta saat 14.30'da başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek görev alacak.