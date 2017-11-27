Altınordu deplasmanda kayıp
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda lider Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Altınordu, dış sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan İzmir ekibi, deplasmanda art arda İstanbulspor, Denizlispor ve Ümraniyespor'a 2-0'lık skorlarla boyun eğdi. Altınordu, bu müsabakalarda kalesinde 6 gol görüp, rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. İdmanlara ara vermeden başlayan kırmızı-lacivertlilerde ön libero Oğulcan cuma günü İzmir'de oynanacak Gazişehir Gaziantep karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Ayağına darbe alan forvet Erdoğan'ın MR'ı çekilecek.
Öte yandan ismi son dönemde İngiliz devi Chelsea ile anılan kaleci Berke'nin, Giresunspor maçının ardından Ümraniye önünde de hatalı gol yemesi genç file bekçisinin moralini bozdu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Berke'nin aşırı özgüven nedeniyle hata yaptığını söyledi. Oyuncularıyla toplantı yapan Eroğlu, devre arasına kadar kalan 4 maç için öğrencilerinden galibiyet serisi sözü aldı. Son haftalarda gol bölgesinde sorun yaşadıklarını anlatan Hüseyin Eroğlu, "Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Rakip alanda son maçlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:20
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Unutulan kahraman!
Toplam 6
Yorum
Yasin veya Sinan maçına göre belhandayla rotasyona girse hem kadrodan hem de oyundan maksimum fayda alırız.
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Ameliyat beklesin!
Toplam 5
Yorum
gsssssss bu adamın kemıklerıde cam gıbı hersene bıryerı kırılıyo kırılmıadık yerı kalmadı adamın
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 4
Yorum
Kabataşlı Kupada GENÇLERi Oynat.Berk,SelçukÖZTÜRK,RecepGÜL,İbrahimDEMİRBAĞ,Gökay GÜNEY,OzanKABAK vs.TopGençlerde Olmak üzereYanlarına 1-2Tecrübeli kat
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