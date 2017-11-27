 Semih Şentürk: Oynatacak futbolcu bulamazlar! – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    : Oynatacak futbolcu bulamazlar!

    Semih Şentürk: Oynatacak futbolcu bulamazlar!

    Çalkantılı günler geçiren TFF 1. Lig ekibi 'un tecrübeli golcüsü "4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar" dedi.

    Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren 'da tecrübeli golcü takımın içinde bulunduğu duruma isyan etti.

    Semih Şentürk Eskişehirspor'da yaşanan sıkıntılar ile ilgili şunları söyledi: "Eskişehirspor'un bu kadar sahipsiz kalacağını hiç tahmin etmiyordum. Dikkat çekmek için bunu yaptık. 4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar. Eskişehirspor terk edilmiş bir takım gibi duruyor. Taraftarı bu takımı sahiplenmese daha kötü günler görürdü"

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:02
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