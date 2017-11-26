 Samsun kaçtı İstanbul yakaladı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Samsun kaçtı İstanbul yakaladı

    Samsun kaçtı İstanbul yakaladı
    TFF 1. Lig'de İstanbulspor, evinde Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golü 39'da Ahmet'ten gelirken, 48'de Muhsin'le penaltıdan yararlanamayan ev sahibi aradığı golü 54'te Halil'le buldu. 45+1'de Wellington, 90+1'de Erkam'ın oyundan atılmasıyla iki ekip de maçı 10 kişi tamamladı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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