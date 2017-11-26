 Ne de olsa Ankaragücü – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Ne de olsa Ankaragücü

    Ne de olsa Ankaragücü

    Sarı-lacivertliler, Giresun deplasmanında Kehinde ile 1-0’lık galibiyete imza atarak, son 9 maçında 8. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla zirveye oturdu

    TFF 1. Lig'de Ankaragücü, zirveyi yakından ilgilendiren 13. hafta mücadelesinde Giresun'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 2. yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekipte Kehinde, 82'de takımını 1-0 öne geçirdi. Son anlarda rakip kaleye yüklenen Giresun'un çabalarından sonuç çıkmayınca, Ankaragücü bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla zirvenin yeni sahibi oldu.

    NÖBETÇİ GOLCÜ KEHİNDE
    Ankarag ücü'nde 76'da oyuna giren Nijeryalı santrfor Kehinde, 82'de kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltmeyi başardı. 23 yaşındaki forvet daha önce, 7. haftadaki Gaziantep maçında sonradan oyuna dahil olmuş ve rakip ağları 2 kez havalandırarak takımına zaferi getirmişti.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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