Ne de olsa Ankaragücü
Sarı-lacivertliler, Giresun deplasmanında Kehinde ile 1-0’lık galibiyete imza atarak, son 9 maçında 8. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla zirveye oturdu
NÖBETÇİ GOLCÜ KEHİNDE
Ankarag ücü'nde 76'da oyuna giren Nijeryalı santrfor Kehinde, 82'de kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltmeyi başardı. 23 yaşındaki forvet daha önce, 7. haftadaki Gaziantep maçında sonradan oyuna dahil olmuş ve rakip ağları 2 kez havalandırarak takımına zaferi getirmişti.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:48
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''Ya gideyim ya uzatın''
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Yorum
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Yorum
ahmet besiktas her gün ilerledikce kötü futbol oynamaya devam ediyor. süperligte besiktasi oyunu ögretmeli.malatya 1topu direkten bir diyeri kafad
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Toplam 4
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damdoy al al al şimdi al verdik gitti..
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