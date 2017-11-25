 Boluspor tek attı üç aldı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    tek attı üç aldı

    Boluspor tek attı üç aldı

    TFF 1. Lig'in 13. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti.

    'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andre Santos kaydetti. Ayrıca 'da Mehmet Yiğit, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Boluspor 17 puana yükseldi. Elazığspor ise 18 puanda kaldı.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Süleyman Aba, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor

    Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason (Dk. 83 Sezgin Coşkun), Berk Yıldız (Dk. 58 Mertan Caner Öztürk), Sarpong (Dk. 75 Kadir Bekmezci), Onur Güney, Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Mehmet Yiğit, Ahmet Aras, Tom

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Poepon, Guido Koçer (Dk. 82 İrfan Başaran), Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 89 Pedro Franco), Andre Santos (Dk. 78 Mustafa Durak), Cengiz Umut Meraş

    Gol: Dk. 52 Andre Santos (Boluspor)

    Kırmızı kart: Dk. 74 Mehmet Yiğit (Elazığspor)

    Sarı kartlar: Dk. 9 Serkan Kurtuluş, Dk. 35 Alpaslan Öztürk, Dk. 89 Onur Güney, Dk. 89 Erman Bulucu (Elazığspor), Dk. 33 Cengiz Umut Meraş, Dk. 44 Guido Koçer, Dk. 49 İshak Çakmak, Dk. 50 Poepon (Boluspor)

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:40
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