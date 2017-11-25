Boluspor tek attı üç aldı
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Elazığspor'u 1-0 mağlup etti.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andre Santos kaydetti. Ayrıca Elazığspor'da Mehmet Yiğit, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Boluspor 17 puana yükseldi. Elazığspor ise 18 puanda kaldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Süleyman Aba, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason (Dk. 83 Sezgin Coşkun), Berk Yıldız (Dk. 58 Mertan Caner Öztürk), Sarpong (Dk. 75 Kadir Bekmezci), Onur Güney, Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Mehmet Yiğit, Ahmet Aras, Tom
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Poepon, Guido Koçer (Dk. 82 İrfan Başaran), Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 89 Pedro Franco), Andre Santos (Dk. 78 Mustafa Durak), Cengiz Umut Meraş
Gol: Dk. 52 Andre Santos (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Mehmet Yiğit (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Serkan Kurtuluş, Dk. 35 Alpaslan Öztürk, Dk. 89 Onur Güney, Dk. 89 Erman Bulucu (Elazığspor), Dk. 33 Cengiz Umut Meraş, Dk. 44 Guido Koçer, Dk. 49 İshak Çakmak, Dk. 50 Poepon (Boluspor)
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:40
-
Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 12
Yorum
celil OLMAZ BU TRANSFER
-
Ebrar sezonu kapattı
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
-
Bursaspor'un N'Doye beklentisi
Toplam 3
Yorum
ReyizDamDuy 120miyon yuro reyizin bedeli garadenizdeki findukçucnun sesi :d
Boluspor tek attı üç aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.