 Ankaragücü zirveye kuruldu! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    zirveye kuruldu!

    Ankaragücü zirveye kuruldu!

    TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta , deplasmanda 'u 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    7. dakikada 'un atağında Fatih'in ceza sahası içerisinde sağ kanattan vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

    32. dakikada Giresunspor'un atağında kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Fatih'in vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.

    58. dakikada atağında Ferhat'ın defansın üzerinden aşırtma vuruşunda kaleci Anıl son anda topu kornere çeldi.

    72. dakikada Giresunspor atağında Mehmet Akyüz'ün ceza sahasına adam adama eleyerek girmesiyle kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu auta çıktı.

    82. dakikada Ankaragücü'nde Kenan Akyüz'ün kullandığı kornere Kehinde'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

    Stat: Giresun Atatürk

    Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Abdullah Bora Özkara

    Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Canberk Dilaver, Dialiba (Dk. 76 Dale), Dimitriadis, Dodo, Mehmet Akyüz (Dk. 72 Jones), Fatih Atik (Dk. 86 Mertcan Aktaş), Sinan Özkan

    MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Szukala, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Putsila (Dk. 90 Abdülkadir Kayalı), Ferhat Kiraz (Dk. 67 Enes Kubat), Arif Morkaya, Mehmet Umut Nayir (Dk. 76 Kehinde), Kenan Özer

    Gol: Dk. 82 Kehinde (MKE Ankaragücü)

    Sarı kartlar: Dk. 37 Yusuf Abdioğlu, Dk. 38 Gençer Cansev, Dk. 87 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Dimitriadis, Dk. 80 Canberk Dilaver (Akın Çorap Giresunspor)

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:55
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