Ankaragücü zirveye kuruldu!
TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Giresunspor'un atağında Fatih'in ceza sahası içerisinde sağ kanattan vuruşu kaleci Altay'da kaldı.
32. dakikada Giresunspor'un atağında kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Fatih'in vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.
58. dakikada Ankaragücü atağında Ferhat'ın defansın üzerinden aşırtma vuruşunda kaleci Anıl son anda topu kornere çeldi.
72. dakikada Giresunspor atağında Mehmet Akyüz'ün ceza sahasına adam adama eleyerek girmesiyle kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu auta çıktı.
82. dakikada Ankaragücü'nde Kenan Akyüz'ün kullandığı kornere Kehinde'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Abdullah Bora Özkara
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Canberk Dilaver, Dialiba (Dk. 76 Dale), Dimitriadis, Dodo, Mehmet Akyüz (Dk. 72 Jones), Fatih Atik (Dk. 86 Mertcan Aktaş), Sinan Özkan
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Szukala, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Putsila (Dk. 90 Abdülkadir Kayalı), Ferhat Kiraz (Dk. 67 Enes Kubat), Arif Morkaya, Mehmet Umut Nayir (Dk. 76 Kehinde), Kenan Özer
Gol: Dk. 82 Kehinde (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 37 Yusuf Abdioğlu, Dk. 38 Gençer Cansev, Dk. 87 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Dimitriadis, Dk. 80 Canberk Dilaver (Akın Çorap Giresunspor)
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:55
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Toplam 12
Yorum
celil OLMAZ BU TRANSFER
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Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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Toplam 3
Yorum
ReyizDamDuy 120miyon yuro reyizin bedeli garadenizdeki findukçucnun sesi :d
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