 İstanbulspor ve Samsunspor yenişemedi – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    ve yenişemedi

    İstanbulspor ve Samsunspor yenişemedi

    TFF 1. Lig'in 13. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın 48. dakikasında ev sahibi ekip, Muhsin Yıldırım'la bir penaltıdan faydalanamadı.

    Stat: Atatürk Olimpiyat

    Hakemler: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Emrah Ünal

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Kubilay Aktaş, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Ali Dere (Dk. 84 Mehmet Zeki Çelik), İbrahim Halil Çolak (Dk. 66 Zafer Şensoy), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Onur Kolay, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)

    Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık (Dk. 71 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe (Dk. 61 Ömer Kandemir), Chibuike, Samaras (Dk. 58 Halil İbrahim Pekşen)

    Goller: Dk. 39 Ahmet Cebe (), Dk. 55 İbrahim Halil Çolak ()

    Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Wellington (İstanbulspor), Dk. 90+1 Erkam Reşmen (Samsunspor)

    Sarı kartlar: Dk. 83 Ramazan Övüç, Dk. 85 Halil İbrahim Pekşen, Dk. 87 Ercan Yazıcı, Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Samsunspor), Dk. 90+1 Yalçın Kılınç ve Onur Kolay, Dk. 90+4 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:29
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