İstanbulspor ve Samsunspor yenişemedi
TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 48. dakikasında ev sahibi ekip, Muhsin Yıldırım'la bir penaltıdan faydalanamadı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Emrah Ünal
İstanbulspor: Okan Kocuk, Kubilay Aktaş, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Ali Dere (Dk. 84 Mehmet Zeki Çelik), İbrahim Halil Çolak (Dk. 66 Zafer Şensoy), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Onur Kolay, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık (Dk. 71 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe (Dk. 61 Ömer Kandemir), Chibuike, Samaras (Dk. 58 Halil İbrahim Pekşen)
Goller: Dk. 39 Ahmet Cebe (Samsunspor), Dk. 55 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Wellington (İstanbulspor), Dk. 90+1 Erkam Reşmen (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 83 Ramazan Övüç, Dk. 85 Halil İbrahim Pekşen, Dk. 87 Ercan Yazıcı, Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Samsunspor), Dk. 90+1 Yalçın Kılınç ve Onur Kolay, Dk. 90+4 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:29
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''90 dakika oynayamam!''
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI OYNAMAYIN ZATEN KARDEŞİM.FUTBOL LOBİSİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. BIRAKIN GENÇ TAKIM ÇIKSIN KORKMAYIN KÜME FİLANDA DÜŞMEYİZ PİYON OLMAYALIM
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Kocaman'ın zor seçimi
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI BU İŞİN ZOR SEÇENEGİ FİLAN YOK PAF TAKIMINI OYNATIN OLSUN BİTSİN SUNİ ŞAMPİYON BELLİ ZATEN. BİKAÇ HAFTA SONRA İNCE İNCE DOĞRARLAR YİNE
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''Terim'i ikna ederim''
Toplam 15
Yorum
austin ya hoca değikliği yüzünden kaç yılı çöpe attık terim olsa ne olur futbolcu tanıyacakta sistem belirleyecekte yine sezonu çöpe atmayalımda.
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