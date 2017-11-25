Gol düellosunun galibi Adanaspor!
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-2 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Sezgin Çınar, Vural Gül
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Didi, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Digao, Koman, Bekir Yılmaz (Dk. 67 Yakup Demir), Magaye Gueye (Dk. 26 Bilal Yener Arıca), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 54 Sercan Kaya), Abdulaziz Solmaz, Bahattin Köse
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, İlker Günaslan, Oktay Aydın (Dk. 90+2 Hüseyin Polat), Zeki Sinanoğlu, Mustafa Nacar, Gökhan Çamur, Harun Enes Nural, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem (Dk. 66 Mustafa Emirhan Özyaşar), Serhan Yılmaz (Dk. 45 Mehmet Sait Üzümcü)
Goller: Dk. 22 Gökhan Çamur, Dk. 48 Harun Enes Nural (Gaziantepspor), Dk. 44 Koman, Dk. 83 Yakup Demir, Dk. 90+2 Bahattin Köse (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Digao, Dk. 81 Gökhan Süzen (Adanaspor), Dk. 77 Müslüm Talşik, Dk. 87 Selçuk Özcan, Dk. 90+4 Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:24
-
''90 dakika oynayamam!''
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI OYNAMAYIN ZATEN KARDEŞİM.FUTBOL LOBİSİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. BIRAKIN GENÇ TAKIM ÇIKSIN KORKMAYIN KÜME FİLANDA DÜŞMEYİZ PİYON OLMAYALIM
-
Kocaman'ın zor seçimi
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI BU İŞİN ZOR SEÇENEGİ FİLAN YOK PAF TAKIMINI OYNATIN OLSUN BİTSİN SUNİ ŞAMPİYON BELLİ ZATEN. BİKAÇ HAFTA SONRA İNCE İNCE DOĞRARLAR YİNE
-
''Terim'i ikna ederim''
Toplam 15
Yorum
austin ya hoca değikliği yüzünden kaç yılı çöpe attık terim olsa ne olur futbolcu tanıyacakta sistem belirleyecekte yine sezonu çöpe atmayalımda.
Gol düellosunun galibi Adanaspor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.