 Gol düellosunun galibi Adanaspor! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Gol düellosunun galibi !

    Gol düellosunun galibi Adanaspor!

    TFF 1. Lig'in 13. haftasında , konuk ettiği 'u 3-2 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Bülent Birincioğlu, Sezgin Çınar, Vural Gül

    Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Didi, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Digao, Koman, Bekir Yılmaz (Dk. 67 Yakup Demir), Magaye Gueye (Dk. 26 Bilal Yener Arıca), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 54 Sercan Kaya), Abdulaziz Solmaz, Bahattin Köse

    Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, İlker Günaslan, Oktay Aydın (Dk. 90+2 Hüseyin Polat), Zeki Sinanoğlu, Mustafa Nacar, Gökhan Çamur, Harun Enes Nural, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem (Dk. 66 Mustafa Emirhan Özyaşar), Serhan Yılmaz (Dk. 45 Mehmet Sait Üzümcü)

    Goller: Dk. 22 Gökhan Çamur, Dk. 48 Harun Enes Nural (), Dk. 44 Koman, Dk. 83 Yakup Demir, Dk. 90+2 Bahattin Köse (Penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 61 Digao, Dk. 81 Gökhan Süzen (Adanaspor), Dk. 77 Müslüm Talşik, Dk. 87 Selçuk Özcan, Dk. 90+4 Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:24
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