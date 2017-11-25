Kars, kupada Gençler'e bilendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazan ve 5. Tur'a yükselen Bölgesel Amatör Lig ekibi Kars 36 Spor, evinde karşılaşacağı G.Birliği'ni de gözüne kestirdi. Sportif Direktör ve kaleci antrenörü Sedat Aslan, "Amacımız G.Birliği'ni en iyi şekilde misafir ettikten sonra eli boş göndermek" diye iddialı konuştu.