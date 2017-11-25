Kurtuluş ateşi Karagümrük'te

2. Lig'de dibe demir atan, puan silme ve borçlardan gelmesi muhtemel cezalarla demoralize olan Karşıyaka, yarın kardeş kulübü Karagümrük karşısında deplasmanda kurtuluş ateşini yakmaya çalışacak. Teknik Direktör Halim Okta, "Tek bir galibiyet bile üzerimizdeki ölü toprağını atmaya yeter" dedi.