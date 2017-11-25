 Ç.Rize son maçımız olabilir – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ç.Rize son maçımız olabilir

    Ç.Rize son maçımız olabilir
    İDMAN boykotuyla sarsılan Eskişehirspor'da Kaptan Erkan Zengin, kulübün resmi sitesinden evlerindeki Ç.Rizespor maçı için taraftarlara çağrıda bulundu. Zengin, "Belki de, Ç.Rizespor maçı son maçımız olacak!" dedi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ç.Rize son maçımız olabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.