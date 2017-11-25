Ç.Rize son maçımız olabilir

İDMAN boykotuyla sarsılan Eskişehirspor'da Kaptan Erkan Zengin, kulübün resmi sitesinden evlerindeki Ç.Rizespor maçı için taraftarlara çağrıda bulundu. Zengin, "Belki de, Ç.Rizespor maçı son maçımız olacak!" dedi.