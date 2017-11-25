Aynı tarife

Manisaspor, Elazığ’ın ardından Adana Demir’i de devirmeyi başardı Siyah-beyazlılar Mikic ve Perovic’in golleriyle 3 puanın sahibi oldu

TFF 1. Lig'de haftanın açılış mücadelesinde GM Manisa, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 14'te Mikic'le 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 17'de Tambe ile karşılık vererek 1-1'lik eşitliği sağladı. Devre bu skorla geçilirken, 49'da Adana Demir Tolgahan'la direğe takıldı. Manisa'da 65'te Perovic, kendi kazandığı penaltıda takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Kalan sürede başka gol olmayınca 9 puan silme cezası bulunan Manisa, üst üste 2. galibiyetine imza atarak puanını 7'ye yükseltti. Adana Demir ise galibiyet hasretini 5 maça çıkararak 15 puanda kaldı.