Balıkesirspor'da Can Cangök iddialı
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Can Cangök, ekibine güvendiğini vurguladı.
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Can Cangök, ekibine güvendiğini vurguladı. Son 2 haftadan puan çıkaramadıklarını ve moral olarak toparlanmaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "İyi konsantre olduğumuzda bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok" diyerek rakibe gözdağı verdi. Oyuncularının 3 puan alacak güçte olduğunu söyleyen Cangök, "Eskişehirspor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkardı. Bireysel hataları minimuma indirmeliyiz. Denizli'ye kazanmak için gideceğiz" dedi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:57
-
Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 25
Yorum
Aygo Ikinci sinif almanyanin bir Köy takimindan rezil bir futbol anlayisiyla üc gol yemek utanc verici, verdigim bilet parasina yazik, tüm sempti
-
Yapma bunu Konya
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Golde bana göre en hatalı isim kaleciydi. Topu içeri atan Fulbolcuyuda o şaşırttı diye düşünüyorum ama takım olarak laubali olmanın bedeli.
-
Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 16
Yorum
AKİF GÜN SİZE GELİŞİ KAÇ LİRA
Balıkesirspor'da Can Cangök iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.