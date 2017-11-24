 Balıkesirspor'da Can Cangök iddialı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    'da iddialı

    Balıkesirspor'da Can Cangök iddialı

    TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Baltok'un teknik direktörü , ekibine güvendiğini vurguladı.

    TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Baltok'un teknik direktörü , ekibine güvendiğini vurguladı. Son 2 haftadan puan çıkaramadıklarını ve moral olarak toparlanmaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "İyi konsantre olduğumuzda bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok" diyerek rakibe gözdağı verdi. Oyuncularının 3 puan alacak güçte olduğunu söyleyen Cangök, "Eskişehirspor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkardı. Bireysel hataları minimuma indirmeliyiz. Denizli'ye kazanmak için gideceğiz" dedi.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:57
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