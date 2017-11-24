Balıkesirspor'da Can Cangök iddialı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Can Cangök, ekibine güvendiğini vurguladı. Son 2 haftadan puan çıkaramadıklarını ve moral olarak toparlanmaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "İyi konsantre olduğumuzda bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok" diyerek rakibe gözdağı verdi. Oyuncularının 3 puan alacak güçte olduğunu söyleyen Cangök, "Eskişehirspor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkardı. Bireysel hataları minimuma indirmeliyiz. Denizli'ye kazanmak için gideceğiz" dedi.